В Кремле следили за посещением Зеленским Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотое в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что некоторые уз диалогов, имевших место быть, выявили существующие проблемы, а также показали их первоисточник этих проблем.

Песков добавил, что принуждение Зеленским националистов в Донбассе исполнять его приказы, может поспособствовать к проведению саммита «нормандской четверки».

Он объяснил это тем, что если украинский лидер заставит такие подразделения националистов подчиняться, можно будет начать разговор о подготовке к разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе.

Накануне Зеленский посетил поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск.