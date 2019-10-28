«I`ll be back»: на сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили

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netgazeti.ge

Неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС

Злоумышленники выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).

В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.

Инцидент изучает служба безопасности президента.

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