«I`ll be back»: на сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили
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Неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС
Злоумышленники выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).
В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.
Инцидент изучает служба безопасности президента.
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