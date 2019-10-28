Посол прояснил ситуацию в отношениях России и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в отношениях между странами все «не так плохо», передает РИА «Новости».

Антонов пояснил, что страны возобновили контакты на серьезном уровне, в частности, консультации по контртеррору.

Он также добавил, что Москва всецело готова к прагматичному и взаимоуважительному диалогу.

Кроме того, посол добавил, что российская сторона обречена на сотрудничество с Вашингтоном по борьбе с терроризмом.

«Это главная угроза безопасности Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации», — уточнил он.

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