Посол прояснил ситуацию в отношениях России и США
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в отношениях между странами все «не так плохо», передает РИА «Новости».
Антонов пояснил, что страны возобновили контакты на серьезном уровне, в частности, консультации по контртеррору.
Он также добавил, что Москва всецело готова к прагматичному и взаимоуважительному диалогу.
Кроме того, посол добавил, что российская сторона обречена на сотрудничество с Вашингтоном по борьбе с терроризмом.
«Это главная угроза безопасности Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации», — уточнил он.
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