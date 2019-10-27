В Совфеде отреагировали на данные о возможном выходе США из Договора по открытому небу

Россия выступит против возможного выхода США из Договора по открытому небу, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что документ позволяет предупреждать конфликты в воздухе, и если сообщения СМИ подтвердятся, отсутствие договора послужит росту конфликтов по недоразумению.

«Это очень опасно», — заявил Клинцевич.

Он отметил, что в сохранении договора заинтересованы все участники соглашения.

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