Депутат Госдумы Наталья Поклонская сравнила Европу с российской внешней политикой в 90-е годы. Об этом она написала в Telegram-канале.

По ее мнению, страны Европы не могут справиться со своей внешней политикой. Своей неспособностью что-то определять они напоминают Россию в конце прошлого века. В те времена каждое решение согласовывалось с «советником».

«Эта история закончилась печально», — добавила Поклонская.

Она также призналась, что на данный момент видны проявления глобального кризиса. В частности, из-за того, что некоторые европейские страны, например, ФРГ и Италия, хотят отменить антироссийские санкции, но не могут. По ее словам, бездействовать Европу заставляют США, которые постоянно развязывают политические и экономические войны даже с союзниками.

«Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?», — заключила Поклонская.

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