Адвокат Трампа проговорился о $200 тыс. из Бахрейна

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани случайно сказал, что ему нужно $200 тыс. из Бахрейна, сообщает NBC.

Как отмечается, Джулиани, вероятно, перепутал журналиста и своего помощника, когда записывал голосовой ответ на автоответчике.

В записи он упомянул, что им нужны деньги из Бахрейна и поручил помощнику заняться этим вопросом.

«Нам нужно несколько сотен тысяч долларов», — добавил Джулиани.

Позже личный помощник Трампа прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что имел в виду не юридические дела, а говорил о «замене сотрудников, работающих над другим проектом». Именно для этого им и потребуются деньги. Также Джулиани открестился от связи этих слов с беседой Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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