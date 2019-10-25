Эво Моралес побеждает на президентских выборах в Боливии
close
Нынешний лидер Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоговые данные Высшего избирательного суда страны.
Как отмечается, Моралес получил 47,07% голосов. При этом его ближайший преследователь набрал Карлос Меса набрал 36,51% голосов.
Известно, для победы в первом туре, кандидату нужно заполучить свыше 50% голосов — или минимум 40%. Однако во втором случае отрыв от ближайшего соперника должен составлять 10%.
В результате разрыв между кандидатами установился на отметке 10,56%.
Согласно полученным сведениям, свой выбор сделали 88,31% избирателей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране