Эво Моралес побеждает на президентских выборах в Боливии

Нынешний лидер Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоговые данные Высшего избирательного суда страны.

Как отмечается, Моралес получил 47,07% голосов. При этом его ближайший преследователь набрал Карлос Меса набрал 36,51% голосов.

Известно, для победы в первом туре, кандидату нужно заполучить свыше 50% голосов — или минимум 40%. Однако во втором случае отрыв от ближайшего соперника должен составлять 10%.

В результате разрыв между кандидатами установился на отметке 10,56%.

Согласно полученным сведениям, свой выбор сделали 88,31% избирателей.

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