В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа, который рассказал о якобы своих заслугах в урегулировании конфликта в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — начал Песков.
По его словам, у американской стороны в настоящее время не совсем прямая линия между точками «А» и «Б». Эта линия иногда может внезапно меняться, варьироваться, зашифровал Песков.
Он отметил, что Россия и некоторые другие страны не всегда понимают мотивы и решения США по разным вопросам.
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