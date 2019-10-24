В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа, который рассказал о якобы своих заслугах в урегулировании конфликта в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — начал Песков.

По его словам, у американской стороны в настоящее время не совсем прямая линия между точками «А» и «Б». Эта линия иногда может внезапно меняться, варьироваться, зашифровал Песков.

Он отметил, что Россия и некоторые другие страны не всегда понимают мотивы и решения США по разным вопросам.

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