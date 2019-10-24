Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление. Об этом сообщает ТАСС.

Мутко остался недоволен работой по восстановлению жилья для пострадавших. Он заявил, что, если регион не справляется с задачей, то его могут передать под федеральное управление.

«Надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление», — отметил Мутко.

По словам Мутко, половина жителей Тулуна и Нижнеудинска недовольны работой властей.