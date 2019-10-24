Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

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Зампред правительства России Виталий Мутко во время проверки хода строительства стадиона в... Зампред правительства России Виталий Мутко во время проверки хода строительства стадиона в...
Зампред правительства России Виталий Мутко во время проверки хода строительства стадиона в...
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление. Об этом сообщает ТАСС.

Мутко остался недоволен работой по восстановлению жилья для пострадавших. Он заявил, что, если регион не справляется с задачей, то его могут передать под федеральное управление.

«Надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление», — отметил Мутко.

По словам Мутко, половина жителей Тулуна и Нижнеудинска недовольны работой властей.