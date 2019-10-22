Переговоры Путина и Эрдогана длятся пять часов
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длятся уже 5 часов.
Встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.
Отмечается, что сначала состоялась беседа тет-а-тет, на которой не присутствовали члены делегаций. Затем лидеры приступили к основной части переговоров.
Также уточняется, что встреча проходит в Сочи в резиденции «Бочаров ручей».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предстоящие российско-турецкие переговоры будут сложными и долгими из-за ситуации в Сирии. Он добавил, что президенты главным образом обсудят военную операцию на северо-востоке Сирии.
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