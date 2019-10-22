Переговоры Путина и Эрдогана длятся пять часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длятся уже 5 часов.

Встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.

Отмечается, что сначала состоялась беседа тет-а-тет, на которой не присутствовали члены делегаций. Затем лидеры приступили к основной части переговоров.

Также уточняется, что встреча проходит в Сочи в резиденции «Бочаров ручей».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предстоящие российско-турецкие переговоры будут сложными и долгими из-за ситуации в Сирии. Он добавил, что президенты главным образом обсудят военную операцию на северо-востоке Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков анонсировал сложные и долгие переговоры Путина и Эрдогана

— Стартовали переговоры Путина и Эрдогана

— Переговоры Путина и Эрдогана длятся более двух часов