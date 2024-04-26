Дело об убийстве семерых человек в Херсонской области рассмотрит военный суд

Дело в отношении двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, рассмотрит военный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Дело будет передано для рассмотрения в военный суд», — заявил он.

До этого сообщалось, что двух российских военнослужащих, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции. Отмечалось, что они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Преступления произошли в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Часть тел погибших были найдены еще 24 апреля. Их обнаружили в разных частях сел с огнестрельными ранениями и ожогами. Одной из жертв оказалась глава сельской администрации Абрикосовки Любовь Тымчак. Отмечалось, что задержанные хотели поселиться в Абрикосовке, но Тымчак им объявила, что пустых домов нет, после этого они убили ее.

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Ранее сообщалось, что боец ВС РФ устроил самосуд над жителем Херсонской области из-за передачи информации ВСУ.