В МИД назвали претендента на пост посла США Салливана непроблемным человеком

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов считает кандидата на пост нового посла США в России Джона Салливана непроблемным человеком, с которым можно сотрудничать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского дипломата, у него с будущим послом хорошие отношения.

«Салливан приезжает сюда послом, хотя у меня с ним очень хорошие отношения были. Он такой непроблемный человек, с ним можно работать вполне», — сказал Сыромолотов.

Известно, что замглавы российского МИД сотрудничал с Салливаном в рамках двустороннего диалога по контртерроризму.

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