Трамп связал запуск процедуры импичмента с боязнью демократов проиграть выборы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента против него была начата членами Демократической партии из-за их боязни проиграть президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер также подчеркнул, что не давал поводов для импичмента. По его мнению, само слово импичмент «подразумевает преступление или правонарушение на высочайшем уровне».

«Единственная причина, по которой они запустили процедуру импичмента, заключается в том, что они смотрят на опросы общественного мнения», — сказал Трамп.

Он указал на прогноз международного рейтингового агентства Moody's, где он занимает высокие позиции.

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