Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху по Сирии
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и актуальные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, российский лидер также поздравил поздравил израильского политика с 70-летием.
Кроме того, глава российского государства направил Нетаньяху поздравительную телеграмму.
В последний раз Путин и Нетаньяху общались во время визита израильского премьера в Сочи 12 сентября 2019 года.
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