Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху по Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и актуальные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, российский лидер также поздравил поздравил израильского политика с 70-летием.

Кроме того, глава российского государства направил Нетаньяху поздравительную телеграмму.

В последний раз Путин и Нетаньяху общались во время визита израильского премьера в Сочи 12 сентября 2019 года.

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