Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США

Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, дело о вмешательстве представителей ведомства во внутренние дела Соединенных Штатов было возобновлено в понедельник, 21 октября.

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