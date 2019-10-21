Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
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Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, дело о вмешательстве представителей ведомства во внутренние дела Соединенных Штатов было возобновлено в понедельник, 21 октября.
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