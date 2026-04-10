В Европе сообщили об увеличении импорта российского СПГ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Financial Times: ЕС в январе–марте увеличил импорт российского СПГ на 17%
Владимир Песня/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Financial Times.

«В первые три месяца текущего года Европа увеличила импорт сжиженного природного газа из РФ, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки», — говорится в материале.

По данным аналитической компании Kpler, в первом квартале 2026 года ЕС импортировал 5 млн тонн газа у проекта «Ямал СПГ». Данное значение на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В экологической некоммерческой организации Urgewald подсчитали, что региональное содружество заплатило за российский газ порядка €2,88 млрд. При этом больше всего газа — 1,8 млн тонн — было куплено в марте. В январе и феврале Европейский союз приобрел чуть меньше СПГ из РФ.

Комментируя статью FT, специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что все происходит, «как и предсказывалось». Он подчеркнул, что РФ нужна Европе для выживания.

Ранее в ЕС сообщили, что не планируют в текущем году прекращать импорт российского СПГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!