Европейский союз (ЕС) нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Financial Times.

«В первые три месяца текущего года Европа увеличила импорт сжиженного природного газа из РФ, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки», — говорится в материале.

По данным аналитической компании Kpler, в первом квартале 2026 года ЕС импортировал 5 млн тонн газа у проекта «Ямал СПГ». Данное значение на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В экологической некоммерческой организации Urgewald подсчитали, что региональное содружество заплатило за российский газ порядка €2,88 млрд. При этом больше всего газа — 1,8 млн тонн — было куплено в марте. В январе и феврале Европейский союз приобрел чуть меньше СПГ из РФ.

Комментируя статью FT, специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что все происходит, «как и предсказывалось». Он подчеркнул, что РФ нужна Европе для выживания.

Ранее в ЕС сообщили, что не планируют в текущем году прекращать импорт российского СПГ.