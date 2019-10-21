Кадыров рассказал о поездке с Путиным в арабские страны

Глава Чечни Рамзан Кадыров поведал о своей поездке с российским президентом Владимиром Путиным в арабские страны. Об этом он рассказал на «Первом канале».

По словам Кадырова, он, Путин и российская делегация побывали в ОАЭ и Саудовской Аравии. Многие встречи в этих странах проходили в закрытых режимах, то есть без камер.

Чеченский лидер заявил, что ему понравилось отношение стран и Путина друг к другу. Он отметил, что стороны общались, шутили и понимали друг друга.

«Насколько это дружная встреча», — добавил Кадыров.

Он сообщил, что испытывал гордость за страну и Путина во время поездки.

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