Зеленского вслед за Путиным пригласили на интронизацию императора в Японию
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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Японию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что украинский лидер посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито. Мероприятие представляет собой публичное провозглашение нового монарха.
Кроме того, в рамках поездки, которая пройдет с 21 по 24 октября президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с рядом членов парламента страны и представителями бизнеса.
Также Зеленский запланировал встречу с несколькими лидерами зарубежных стран, однако их имена не уточняются.
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