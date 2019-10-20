В Британии Путина назвали главным на Ближнем Востоке

Самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке признали президента России Владимира Путина. Об этом в статье в издании The Sunday Times написал редактор «Би-би-си» Джереми Боуэн.

По мнению Боуэна, российский лидер является важнейшим игроком в этом регионе.

Обозреватель отмечает, что Путин пребывает в хороших отношениях в конфликтующих между собой Израилем и Ираном.

При этом Боуэн указывает на то, что российский лидер, имея хорошие отношения с Ираном, только что побывал у их «противников — Саудовской Аравии и ОАЭ».

Он также заявляет, что теперь Россия возвратила себе могущество на Ближнем Востоке.