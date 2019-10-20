Лавров расскзал об отношениях с Керри

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о сложившихся отношениях с бывшим главой госдепартамента США Джоном Керри, сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, они с Керри не ругались перед камерами, а излагали позиции.

«Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию», — заявил Лавров. При этом он отметил, что каждый из них слушал собеседника, что бывает нечасто.

Лавров привел в пример бывшего госсекретарь США Генри Киссинджера, который узнав, что Евгений Примаков, известный жестким подходом, назначен министром иностранных дел России, сказал, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства.

Они были приятелями, уважали друг друга», — отметил Лавров.

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