Лавров расскзал об отношениях с Керри
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о сложившихся отношениях с бывшим главой госдепартамента США Джоном Керри, сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, они с Керри не ругались перед камерами, а излагали позиции.
«Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию», — заявил Лавров. При этом он отметил, что каждый из них слушал собеседника, что бывает нечасто.
Лавров привел в пример бывшего госсекретарь США Генри Киссинджера, который узнав, что Евгений Примаков, известный жестким подходом, назначен министром иностранных дел России, сказал, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства.
Они были приятелями, уважали друг друга», — отметил Лавров.
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