Вучич по-русски поблагодарил Путина

Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Он поблагодарил российского лидера за поддержку его страны.

«Мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке великого друга нашей страны президента России Владмира Владимировича Путина», — заявил Вучич.

Он отметил, что Путин всегда слышал позицию Сербии.

«Большое спасибо президенту Путина за все, что он сделал», — сказал Вучич.

Он также поблагодарил премьера России Дмитрия Медведева за то, что он посетил Белград.

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