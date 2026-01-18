Олимпийская чемпионка считает, что Валиевой сложнее всего будет на ЧР

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, почему Камиле Валиевой будет сложно выступать на чемпионате России, передает RT.

«Сложнее всего Валиевой придется на национальном первенстве. Там без четверных за победу бороться нереально. Мы видим, сколько талантливых девочек появилось за время ее отсутствия. Верю, что она восстановит один или даже два элемента ультра-си. Камила остается безумно талантливой фигуристкой», — сказала Бестемьянова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

