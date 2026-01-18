Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

Олимпийская чемпионка считает, что Валиевой сложнее всего будет на ЧР

Бестемьянова заявила, что сложнее всего Валиевой придется на чемпионате России
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, почему Камиле Валиевой будет сложно выступать на чемпионате России, передает RT.

«Сложнее всего Валиевой придется на национальном первенстве. Там без четверных за победу бороться нереально. Мы видим, сколько талантливых девочек появилось за время ее отсутствия. Верю, что она восстановит один или даже два элемента ультра-си. Камила остается безумно талантливой фигуристкой», — сказала Бестемьянова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее Ирина Роднина заявила, что Олимпиада гораздо интереснее, чем возвращение Валиевой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652087_rnd_7",
    "video_id": "record::fc7afa8f-3448-4363-9fa9-e1c393845282"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+