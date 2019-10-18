Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что Эрдоган все также хочет перемирия и выступает за приостановку военной операции в Сирии.

«У обеих сторон есть добрая воля и очень хороший шанс на успех», — добавил Трамп.

9 октября Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

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