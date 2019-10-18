Клинтон заявила, что у России есть фаворитка на пост президента США
Бывшая глава Госдепа США Хилари Клинтон заявила, что у России есть кандидат на пост президента США, которого страна готова поддержать. Об этом сообщает Mediaite со ссылкой на подкаст Клинтон.
По ее словам, российская сторона будет поддерживать кампанию кого-то, кто в настоящее время находится на начальной стадии демократических выборов, и страна подготовит ее, чтобы она была кандидатом от третьих лиц.
«Она фаворит россиян», — отметила Клинтон.
Клинтон предположила, что такой фавориткой может быть экс-кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн.
«Да, она российский актив», — подчеркнула Клинтон.
Политик не исключила, что Стайн сможет вновь «выступить в 2020 году».
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