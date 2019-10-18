Президент Чехии выступил против принятия Турции в ЕС из-за операции в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12693913/upload-AP_17262577253737-pic905-895x505-89854.jpg">

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Турция не может быть принята в Евросоюз из-за того, что Анкара начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что Турция, сделав этот шаг, совершила военное преступление.

«Поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — отметил Земан.

По его словам, курды являлись одной из наиболее эффективных сил в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Чешский президент также выразил мнение, что курдов предали США и Европа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии — Сирийские курды оценили прекращение «Источника мира

— Сирия прокомментировала договоренность США и Турции по прекращению «Источника мира»