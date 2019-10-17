Сирия прокомментировала договоренность США и Турции по прекращению «Источника мира»
Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан прокомментировала прошедшие переговоры между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом, по итогам которых завершилась операция «Источник мира». Об этом сообщает al-Mayadeen.
Шаабан назвала договоренности между США и Турцией «неясными». По ее мнению, турецкие власти под зоной безопасности подразумевают «зону оккупации».
Она также назвала турецкого лидера «оккупантом» и сравнила его действия с поведением Адольфа Гитлера.
Советник Асада подчеркнула, что российская сторона «абсолютно против турецкой агрессии» на сирийской территории.
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