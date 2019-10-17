Сирия прокомментировала договоренность США и Турции по прекращению «Источника мира»

Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан прокомментировала прошедшие переговоры между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом, по итогам которых завершилась операция «Источник мира». Об этом сообщает al-Mayadeen.

Шаабан назвала договоренности между США и Турцией «неясными». По ее мнению, турецкие власти под зоной безопасности подразумевают «зону оккупации».

Она также назвала турецкого лидера «оккупантом» и сравнила его действия с поведением Адольфа Гитлера.

Советник Асада подчеркнула, что российская сторона «абсолютно против турецкой агрессии» на сирийской территории.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США уступят Турции санкции в обмен на прекращение огня в Сирии

— Сирийские курды оценили прекращение «Источника мира»

— США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии