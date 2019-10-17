Саммит ЕС утвердил дату Brexit
Участники саммита ЕС пришли к договоренности о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что датой выхода было назначено1 ноября.
Уточняется, что Brexit состоится при условии, если все необходимые документы будут ратифицированы парламентом Великобритании в срок.
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