Саммит ЕС утвердил дату Brexit

Участники саммита ЕС пришли к договоренности о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что датой выхода было назначено1 ноября.

Уточняется, что Brexit состоится при условии, если все необходимые документы будут ратифицированы парламентом Великобритании в срок.

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