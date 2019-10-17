Пелоси заявила о выгодной Путину политике Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что благодаря действиям президента США Дональда Трампа получают выгоду Россия и ее лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она рассказала о прошедшей встрече в Белом доме вчера, 16 октября.
По мнению Пелси, американский лидер дал России возможность получить плацдарм на Ближнем Востоке, которого страна «долго и безуспешно» пыталась добиться.
Спикер палаты представителей также подчеркнула, что российская сторона «получает выгоду» от любой задержки в помощи или одобрении Украине со стороны США.
«Русские и Путин получили выгоду, когда президент усомнился в нашей приверженности НАТО», — подчеркнула Пелоси.
Она также снова выразила обеспокоенность тем, что «все дороги ведут к Путину».
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