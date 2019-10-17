Евросовет и Европарламент одобрили договоренность по Brexit

Лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали достигнутую по Brexit договоренность между Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает ТАСС.

Туск заявил, что соглашение всегда лучше, чем его отсутствие.

Он также отметил, что этот документ удовлетворяет интересы ЕС и Ирландия, которая рискует более других остающихся в ЕС государств пострадать от Brexit.

«Мы счастливы, мы все работали над систематизированным выходом», — сказал он.

Как уточнил Туск, нужно дождаться мнения Европейского совета и британского парламента.