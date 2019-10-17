Юнкер заявил о достижении договоренностей по Brexit Великобританией и ЕС
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о достижении договоренностей по Brexit между Великобританией и Европейским Союзом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политик отметил, что «когда есть воля» , тогда может быть и договоренность.
«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства... Я рекомендую саммиту принять эту сделку», — Юнкер в своем в Twitter.
Премьер Великобритании Борис Джонсон также подтвердил информацию о соглашении. Он призвал парламент поддержать документ в субботу, 19 октября.
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