Юнкер заявил о достижении договоренностей по Brexit Великобританией и ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о достижении договоренностей по Brexit между Великобританией и Европейским Союзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что «когда есть воля» , тогда может быть и договоренность.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства... Я рекомендую саммиту принять эту сделку», — Юнкер в своем в Twitter.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также подтвердил информацию о соглашении. Он призвал парламент поддержать документ в субботу, 19 октября.

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