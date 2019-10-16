Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/12683317/RTX74AUB-pic905-895x505-38849.jpg">

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что комитет предложено перенести в Женеву или Вену.

По словам Белоусова, проект о переносе работы Первого комитета подготовлен.

«Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации», — добавил он.

Белоусов уточнил, что пока не было команды, чтобы не внести проект.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия предложила перенести из США сессии первого комитета ГА ООН

— Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

— Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам