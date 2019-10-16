В Кремле удивились идее Киева о роспуске ДНР и ЛНР

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В Кремле прокомментировали требование Киева распустить самопровозглашенные республики Донбасса для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «новыми вводными».

По его мнению, они стали неожиданными для всех участников «нормандской четверки»: Москвы, Берлина и Парижа.

Он затруднился оценить данное требование. Однако это может сигнализировать об отклонении Украины от Минских соглашений и ранее взятых обязательств, а также от обозначенного плана действий, предостерег Песков.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, без которых финализация комплекса мер как документа была бы невозможна.

До этого Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР.