В Кремле удивились идее Киева о роспуске ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали требование Киева распустить самопровозглашенные республики Донбасса для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «новыми вводными».
По его мнению, они стали неожиданными для всех участников «нормандской четверки»: Москвы, Берлина и Парижа.
Он затруднился оценить данное требование. Однако это может сигнализировать об отклонении Украины от Минских соглашений и ранее взятых обязательств, а также от обозначенного плана действий, предостерег Песков.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, без которых финализация комплекса мер как документа была бы невозможна.
До этого Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР.