Кремль счел неожиданной для «нормандского формата» идею роспуска ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требованиям украинской стороны о «роспуске» независимых ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что Кремлю пока не ясно, являются ли данные требования Киева отказом Украины от исполнения обязательств в рамках минских договоренностей.

По его словам, это «новые вводные», которые исходят от украинской стороны. Он назвал их неожиданными для всех участников «нормандской четверки»: и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа.

Песков затруднился сделать вывод, означает ли это, что Украина пытается отойти от минских соглашений и отказаться от ранее взятых на себя обязательств.

Отдельно он подчеркнул тот факт, что минские договоренности согласовывались с участием представителей ЛНР и ДНР.

До этого Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР.