Сын Байдена высказался о своей роли в «украинском деле»
close
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер выразил сожаление, что оказался вовлечен в скандал, который угрожает политической карьере его отца, передает CNN.
Он уточнил, что ему очень жаль, что его неосторожные высказывания и поступки отражаются на репутации его близких.
В то же время он добавил, что «ни в коем случае не сделал ничего плохого».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сын Байдена прервал молчание после обвинений Трампа по «украинскому делу»
— Bloomberg: cын Байдена уйдет из управления инвестиционного фонда в Китае
— Трамп опроверг требование к Китаю о расследовании дела сына Байдена