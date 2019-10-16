Сын Байдена высказался о своей роли в «украинском деле»

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер выразил сожаление, что оказался вовлечен в скандал, который угрожает политической карьере его отца, передает CNN.

Он уточнил, что ему очень жаль, что его неосторожные высказывания и поступки отражаются на репутации его близких.

В то же время он добавил, что «ни в коем случае не сделал ничего плохого».

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