Россияне стали лучше относиться к Украине, показал опрос
Опрос показал улучшение отношения россиян к Украине. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Левада-центра» и Киевского международного института социологии.
Так, с февраля по сентябрь 2019 года число россиян, считающих свое отношение к Украине хорошим, возросло в полтора раза.
56% жителей России заявили, что хорошо относятся к Украине, из них 9% подчеркнули, что относятся к соседней стране «очень хорошо».
Это стало максимальным показателем с апреля 2014 года.
Эксперт связал улучшение отношения с избранием президентом Украины Владимира Зеленского.
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