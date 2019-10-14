Луценко отверг причастность к отставке Йованович через украинцев-информаторов Джулиани

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что не призывал к отставке экс-посла США на Украине Мари Йованович украинских бизнесменов-информаторов адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он заявил об отсутствии договоренностей с Джулиани.

Луценко отметил, что был знаком с бизнесменам Львом Парнасом и Игорем Фруманом благодаря адвокату американского лидера Дональда Трампа, но подчеркнул, что между ними не было деловых отношений, а общались они на общие темы.

«Неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не склонял к действиям», — добавил он.

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