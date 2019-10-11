Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».
На вопрос, готов ли президент России к такой встрече, Песков ответил, что Путин регулярно принимает участие в саммитах содружества.
Заседание совета глав государств-членов СНГ с участием президента России Владимира Путина проходит в столице Туркмении — Ашхабаде 11 октября.
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