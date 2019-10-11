Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
РИА «Новости»

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Ролик с его реакций выложили на странице партии Порошенко «Европейская солидарность» в фейсбуке.

Отмечается, что Порошенко на видео говорит в своей интерпретации притчи о трех конвертах, которые нынешний глава Украины получил от предшественника.

Сообщается, что в первом послании рекомендовалось «валить» все на предшественника, а во втором — брать ответственность на себя.

Однако о содержимом третьего конверта Порошенко говорить на стал.

«Владимир Александрович, открывайте второй конверт», — пошутил Порошенко.

Так, экс-президент Украины укорил Зеленского в том, что тот очень много внимания уделил своим предшественникам, а фамилия Порошенко произносилась слишком часто.

Отмечается, что в оригинальной истории о трех конвертах во втором послании рекомендуется — обещать быстрые и эффективные изменения.

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