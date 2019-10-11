Зеленский ответил на более чем 500 вопросов в ходе пресс-марафона

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе пресс-марафона, длившегося более 14 часов, ответил на более чем 500 вопросов. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Как известно, на пресс-конференции с главой Украины присутствовало 300 журналистов.

«Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все», — прокомментировал пресс-марафон Зеленский.

Украинский лидер отметил, что отвечал на вопросы искренне, «однако на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы».

Также Зеленский выразил слова благодарности зрителям и журналистам.

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