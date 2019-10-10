Зеленский не получал предложений обменять урегулирование в Донбассе на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал предложений завершить конфликт в Донбассе в обмен на признание Крыма российской территорией. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, которую транслируют украинские телеканалы.

По его словам, «шантажа» или «предложения» об обмене Донбасса на Крым никогда не было.

Украинский глава добавил, что никогда не слышал таких намеков в любом формате переговоров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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