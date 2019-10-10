Зеленский высказался против решения вопроса Донбасса военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Он пояснил, что не готов идти на человеческие жертвы ради этого.

«Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в данном вопросе поддерживает дипломатический путь и хочет попробовать решить проблему благодаря минскому и нормандскому формату.

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