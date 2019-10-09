Совбез ООН проведет заседание из-за операции Турции в Сирии

Совбез ООН проведет встречу из-за военной операции Турции в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, срочное заседание будет проведено по инициативе Германии, Франции, Британии Польши и Бельгии.

До этого глава МИД Франции Амели де Моншален заявила, что страна осуждает начало военной операции Турции в Сирии. Она добавила, что, с подобными заявлениями также хотят выступить Британия и Германия.

«Мы... хотим как можно быстрее рассмотреть этот вопрос», — заявляла де Моншален.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Франция, Британия и Германия осудят Турцию за действия в Сирии

— Сирийские курды ответили Турции обстрелом города

— Сирийские курды обвили Турцию в смерти двоих мирных жителей

За происходящим «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.