Песков рассказал, что будет с «нормандским саммитом» после срыва отвода войск

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о перспективах проведения нормандского саммита после срыва отвода войск в Донбассе. Об этом сообщает принадлежащее Григорю Березкину издание РБК.

Он заявил, что в случае, если развод сил в Донбассе в конечном итоге состоится, то встреча «нормандской четверки» будет зависеть от глав стран представителей: России, Украины, Германии и Франции.

Песков отметил, что проведение отвода войск в Донбассе способствовало бы реализации минских соглашений. Представитель Кремля посоветовал подождать, чтобы увидеть состоится ли операция или нет.

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