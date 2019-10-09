Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

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Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, от лица президента его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, а также главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. В письме сказано, что расследование демократов против Трампа не имеет каких-либо конституционных оснований.

«Они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы», — сказала Гришэм.

Она добавила, что это нарушает конституцию, поэтому Белый дом не будет принимать участие в этом «политическом театре».

Пресс-секретарь считает, что расследование проводится исключительно по политическим причинам.

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