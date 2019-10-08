Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
«Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — сказал он.
Лукашенко также призвал не игнорировать руководителей непризнанных республик ЛНР и ДНР.
Саму проблему он назвал конфликтом России и Украины.
Белорусский лидер сказал, что нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. По его мнению, всем странам стоит принять участие в решении данного вопроса.
«Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада», — заявил он.
По его мнению, дальнейшие действия стран станут «лакмусовой бумажкой», которая покажет, насколько сильно они заинтересованы в урегулировании конфликта.
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