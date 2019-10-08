В Госдуме заявили о скором восстановлении авиасообщения между РФ и Грузией

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в самое ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что четких сроков, которые могут потребоваться на возобновление данного процесса, пока назвать нельзя.

По мнению Калашникова, это может произойти вскоре.

Уточняется, что данные выводы глава комитета сделал в результате встречи с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии».

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