Трамп пообещал разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Трамп назвал себя непревзойденным мудрецом и отметил, что уже уничтожал экономику стран и сделает это снова, если Анкара «перейдет границы» дозволенного.

По мнению американского лидера, европейские страны и Турция должны внимательно следить за плененными боевиками и их близкими.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали гораздо больше, чем кто-либо и призвал остальных защищать свою территорию.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

— Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

— Захарова заявила, что США отправляют в Сирию наемников ЧВК