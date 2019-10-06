Эрдоган приедет на переговоры к Трампу

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии, передает РИА «Новости».

Как сообщили в администрация президента Турции, помимо двусторонних отношений главы государств обменялись мнениями по поводу планируемой зоны безопасности на севере Сирии на востоке от Евфрата и условия к возвращению сирийских беженцев домой.

Отмечается, что Эрдоган выразил Трампу озабоченность по поводу того, что «американские военные чиновники не выполняют достигнутые между Турцией и США договоренности» по Сирии.

Также стало известно, что Эрдоган посетит Вашингтон по приглашению Трампа для проведения переговоров.

Ранее Турция завершила подготовку к проведению возможной операции в Сирии.