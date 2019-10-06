К офису Зеленского пришли 10 тысяч протестующих против «формулы Штайнмайера»

В Киеве около 10 тысяч участников вече против «формулы Штайнмайера» по Донбассу пришли к офису президента Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Уточняется, что участники акции зажгли файеры и колонной направились к офису украинского лидера.

Там они потребовали, чтобы президент «не переступил красные линии» во время урегулирования конфликта.

Организаторы акции назвали вече «предупредительным».

Изначально на акцию пришли около 3 тысяч человек.