К офису Зеленского пришли 10 тысяч протестующих против «формулы Штайнмайера»
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В Киеве около 10 тысяч участников вече против «формулы Штайнмайера» по Донбассу пришли к офису президента Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Уточняется, что участники акции зажгли файеры и колонной направились к офису украинского лидера.
Там они потребовали, чтобы президент «не переступил красные линии» во время урегулирования конфликта.
Организаторы акции назвали вече «предупредительным».
Изначально на акцию пришли около 3 тысяч человек.