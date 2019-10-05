Госдеп США прокомментировал срыв переговоров с представителями КНДР
Представители Госдепартамента США высказались о прошедших переговоров с представителя КНДР, в ход которых северокорейская делегация прервала встречу и покинула ее. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дипломатическая встреча, на которой присутствовали глава МИД КНДР Ким Мен Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, проходила в Стокгольме.
В госдепартаменте заявили, что высказывания Гиля не отражают реальное содержание переговоров, а также отметили конструктивность прошедшей встречи.
Уточняется, что американские представители приняли приглашение Швеции вернуться в страну через две недели и продолжить переговоры с северокорейской стороной.
Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.